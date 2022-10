Bolsas europeias em alta, a seguir tendência de Wall Street

epa10163390 A screen displays a chart with the evolution of the main Spanish stock market index IBEX 35 at Madrid's Stock Exchange, Spain, 06 September 2022. The Spanish stock market extends gains after opening and regained 7,900 points mark. EPA/Vega Alonso del Val © EPA

As principais bolsas europeias estavam, nesta terça-feira, em alta, a seguir a tendência de Wall Street na segunda-feira, depois da publicação de resultados trimestrais melhores que o esperado, como os do Bank of America.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,76% para 401,44 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,04%, 1,09% e 1,19%, bem como a de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,39% e 1,29%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa parecia querer inverter a tendência às 08:55, já que o principal índice, o PSI, estava a avançar 0,02% para 5.426,75 pontos.

As bolsas europeias continuavam hoje atentas à crise do Governo do Reino Unido e do impacto do fim, na sexta-feira, do programa de emergência de compra de dívida soberana do Banco de Inglaterra, adotado para aliviar a tensão nos mercados.

Hoje a libra esterlina estava a subir para 1,135 dólares e os juros da dívida soberana do Reino Unido a 10 anos desciam para 4%, depois do novo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, ter desmantelado a maior parte do programa de estímulo orçamental apresentado em 23 de setembro, que originou fortes turbulências nos mercados.

No mercado da dívida soberana, os juros a dez anos da Alemanha desciam para 2,28%.

Apesar dos pedidos de prolongamento até 31 de outubro de diversos fundos de pensões britânicos, o Banco de Inglaterra pôs fim ao programa de emergência de compra de dívida pública, reabrindo assim a inquietação nos mercados.

Hoje, a agenda económica não tem referências económicas relevantes, com exceção do indicador do sentimento económico ZEW na Alemanha referente a outubro.

Nos EUA, também será publicada a produção industrial de setembro e mais resultados empresariais trimestrais como os da Goldman Sachs e Netflix.

Os mercados também vão estar pendentes da Comissão Europeia, que deverá apresentar novas propostas legislativas para fazer frente ao encarecimento do gás e conseguir baixar a fatura elétrica das famílias e das empresas dos 27.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,86% para 30.185,82 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,43% para 10.675,80 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9835 dólares, contra 0,9839 dólares na segunda-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,07 dólares, contra 91,62 dólares na segunda-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).