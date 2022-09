Bolsas europeias em alta aguardam decisão do BCE sobre taxas de juro

© AFP

As bolsas europeias estão esta quinta-feira a negociar em alta, aguardando pela decisão do Banco Central Europeu (BCE) em aumentar em 50 ou 75 pontos base as suas taxas de juro de referência e depois de Wall Street ter encerrado na quarta-feira com ganhos.

Pelas 08:16 (hora em Lisboa), o índice Stoxx Europe 600 subia 0,54% para 414,00 pontos, com Londres a ganhar 0,39%, Paris a subir 0,51%, Frankfurt a recuperar 0,67%, Madrid a crescer 0,20%, Milão avançar 0,71% e Lisboa a ganhar 0,19%.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em alta e o Dow Jones, o principal indicador, subiu 1,40%, alterando o rumo após semanas de quebra, apesar dos receios de uma desaceleração do crescimento económico.

O índice Dow Jones Industrial avançou para 31.581,28 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,83%, para 3.979,87 pontos, e o Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, ganhou 2,14% para 11.791,90 pontos.

A reunião de hoje do BCE realiza-se um dia depois de o Banco do Canadá ter aumento em 75 pontos base as suas taxas de juro principais, sendo que a questão de hoje é saber se o Banco Central Europeu irá seguir mesmo caminho, ou se optará, como em julho, por um aumento de 50 pontos base.

O BCE ocupa, por isso, o centro das atenções dos investidores, com os economistas da Bloomberg Economics a preverem um aumento de 75 pontos base, apesar de a União Europeia enfrentar uma grave crise de energia.

Os investidores estão ainda hoje atentos às declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, na que será a última intervenção antes de a Reserva Federal voltar a subir as suas taxas de juro de referência.

Na sexta-feira haverá a reunião extraordinária dos ministros da Energia da UE sobre a intervenção de emergência nos mercados de eletricidade.

O euro transacionava-se a 1,0005 dólares, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caía quatro pontos base para 3,22% e o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 0,8% para 82,61 dólares.