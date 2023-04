Bolsas europeias em alta, aliviadas com moderação da subida do preço do petróleo

© AFP

As principais bolsas europeias negociavam em alta, aliviadas com a moderação na escalada dos preços do petróleo, que após subir 6% na segunda-feira, impulsionado pelo corte de produção anunciado pela OPEP+, está a avançar menos de 0,60%.

Às 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,15% para 457,07 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,24%, 0,15% e 0,18%, bem como a de Madrid, que se valorizava 0,44%.

Milão era a exceção, já que recuava 0,13%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 09:00 o principal índice, o PSI, avançava 0,15% para 6.087,71 pontos.

A sessão de segunda-feira foi marcada pelo preço do petróleo bruto, que subiu mais de 6%, depois de a aliança OPEP+ ter confirmado um corte de produção de cerca de 1,66 milhões de barris por dia a partir de maio.

Especialistas explicam que este aumento do preço do petróleo está mais uma vez a aumentar as expectativas de inflação e, por conseguinte, novas subidas das taxas de juro pelos bancos centrais, numa altura em que a situação económica está a piorar.

Neste contexto, Wall Street fechou mista, apesar de a atividade industrial norte-americana ter caído em março para o nível mais baixo em quase três anos.

Os futuros dos indicadores principais de Wall Street apontam para uma abertura hoje em baixa ligeira.

Hoje, os investidores vão estar atentos à balança comercial da Alemanha, ao Índice de Preços do Produtor da zona euro, e às encomendas de bens duradouros nos EUA, onde verão também os números de aberturas de postos de trabalho de fevereiro, calculados pelo Inquérito às Aberturas de Emprego e ao Volume de Negócios do Trabalho (JOLTS), que é produzido pelo Departamento do Trabalho.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,98% para 33.601,15 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,27% para 12.189,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0908 dólares, contra 1,0889 dólares na segunda-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu, de novo, a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 85,51 dólares, contra 84,93 na segunda-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.