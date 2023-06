Bolsas europeias em alta animadas com aprovação final de acordo para subir dívida dos EUA

Imagem de arquivo da Bolsa de Valores de Madrid © EPA

As principais bolsas europeias negociavam em alta, animadas com a aprovação final do acordo sobre o limite da dívida nos EUA.

Às 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,48% para 457,50 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,44%, 0,84% e 0,60%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,59% e 0,44%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, avançava 0,75% para 5.845,68 pontos.

Resolvido o aumento da dívida dos EUA, que ameaçava o país de entrar em incumprimento, os investidores aguardam hoje com atenção a publicação do relatório oficial do emprego do país, um dado importante para a Reserva Federal dos EUA (Fed), numa altura em que se analisam os efeitos que a subida das taxas de juro poderá estar a ter na economia norte-americana.

Wall Street fechou em terreno positivo na quinta-feira, num dia em que o Senado norte-americano apoiou o acordo sobre a subida do limite da dívida acordado entre democratas e republicanos, quatro dias antes do prazo estabelecido pelo Tesouro em que o país poderia ter entrado em incumprimento da sua dívida nacional.

Na quinta-feira, a bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,47% para 33.061,57 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,28% para 13.100,98 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0773 dólares, contra 1,0760 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,99 dólares, contra 74,28 dólares na quinta-feira e 72,33 em 03 de maio, um mínimo desde janeiro de 2022.