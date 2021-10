Bolsas europeias em alta, animadas com Evergrande e à espera de Powell

EPA/VEGA ALONSO © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Outubro, 2021 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em alta, animada com as boas notícias sobre o gigante imobiliário chinês Evergrande e à espera da intervenção do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 2,10% para 471,81 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,34%, 0,86% e 0,58%, bem como a de Milão que se valorizava 0,41%, Madrid era a exceção, já que recuava 0,08%.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, a avançar 0,13% para 5.738,45 pontos.

Os mercados estavam animados porque a Evergrande, cujas ações foram admitidas à cotação na quinta-feira depois de duas semanas de suspensão, terá pagado os juros de uma obrigação 'offshore', cerca de 72 milhões de euros - que devia ter saldado em 23 de setembro.

A imobiliária terá pagado os juros através do banco Citibank um dia antes de expirar o prazo disponível para o fazer, evitando assim incorrer em incumprimento.

Entretanto, os investidores também estão hoje pendentes da intervenção de Powell para saber se dá pistas sobre altura da possível retirada de estímulos monetários.

Na Europa, os mercados também aguardam os indicadores preliminares dos PMI de outubro a nível global.

Entretanto, os juros das dívidas soberanas continuam a subir porque os investidores mantêm os receios de um crescimento económico mais moderado e de um aumento persistente da inflação, provocado pelo encarecimento da energia.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quinta-feira, com o Dow Jones a descer 0,02% para 35.603,08 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 35.625,40 pontos, verificado em 16 de agosto.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,62% para 15.215,70 pontos, contra o atual máximo de 15.374,33 pontos registado em 07 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1638 dólares, contra 1,1636 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 84,38 dólares, contra 84,61 dólares na quinta-feira.