Bolsas europeias em alta, animadas com novas medidas da Fed

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com as fortes subidas de Wall Street, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter anunciado mais medidas para paliar a crise provocada pela covid-19.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 2,69% para 353,42 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 2,78%, 2,16% e 2,87%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 2,29% e 2,45%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, subia 2,17% para 4.420,51 pontos.

As bolsas começaram hoje a sessão com tendência positiva, depois de na segunda-feira terem estado em baixa devido aos receios de que os novos casos de covid-19 continuem a subir na China, Japão e Estados Unidos.

Estes receios também fizeram com que Wall Street abrisse em baixa, tendência que foi invertida depois da Fed ter dado mais passos para manter o crédito a fluir para as grandes empresas no meio da pandemia da covid-19.

A Fed vai começar a adquirir ações de empresas no âmbito do programa que prevê a compra de até 750.000 milhões de dólares de crédito corporativo.

A adoção do plano de investimento multimilionário da Fed também deu asas à bolsa de Tóquio, onde o Nikkei disparou 4,88%, num dia em que o Banco do Japão decidiu ampliar a quantia do programa de créditos para empresas afetadas pela pandemia, bem como manter a estratégia de flexibilidade monetária.

Na China, onde o Governo de Pequim ampliou as medidas de controlo e prevenção para travar a propagação do novo surto de covid-19, a bolsa de Xangai avançou 1,32%.

Hoje será divulgado o índice de confiança do investimento na Alemanha e a produção industrial de maio nos Estados Unidos.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 0,62% para 25.763,16 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 1,43% para 9.726,02 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1341 dólares, contra 1,1285 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto também abriu com tendência positiva, a cotar-se a 39,76 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 39,72 dólares na segunda-feira.