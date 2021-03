Bolsas europeias em alta animadas com plano de estímulos dos EUA

(Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Março, 2021 • 09:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,61% para 411,17 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,36%, 0,63% e 0,71%, bem como as de Madrid e de Milão, que valorizavam-se 0,84% e 0,83%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, subia 0,99% para 4.718,41 pontos.>

As bolsas e

uropeias abriram animadas com o plano de estímulos de 1,9 biliões de dólares aprovado pelo Senados dos Estados Unidos foi apresentado pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, mas voltam a estar em alerta devido a um novo aumento dos juros das dívidas soberanas.

A

esta hora, os juros da dívida dos EUA a 10 anos estavam em cerca de 1,60%, enquanto na Europa, os juros da dívida da Alemanha a 10 anos recuavam para -0,30% (contra -0,286%na sexta-feira).

Os receios com a evolução do mercado da dívida também se fizeram sentir na Ásia, onde as bolsas de Tóquio, Hong Kong e Xangai caíram.

No mercado de matérias primas, o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, continua em alta, depois da OPEP+ ter decidido na semana passada aumentar a produção em abril e do ataque do Irão neste fim de semana contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a avançar 1,85% para 31.496,30 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 31.961,86 pontos, em 24 de fevereiro.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou em baixa na sexta-feira, a avançar 1,55% para 12.920,15 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1893 dólares, contra 1,1915 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 70,11 dólares, um novo máximo desde dezembro de 2018, contra 69,36 dólares na sexta-feira.