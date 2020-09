Bolsas europeias em alta animadas com possíveis novos estímulos nos EUA

As principais bolsas europeias abriram esta terça-feira em alta, animadas com as palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que apontam para a criação de novos estímulos para apoiar a economia norte-americana.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,58% para 358,50 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,38%, 0,15% e 0,72%, assim como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,16% e 0,36%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, avançava 0,11% para 4.162,80 pontos.

Hoje os investidores vão estar atentos às previsões de outono do instituto alemão Ifo.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a recuar 1,84% para 27.147,70 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a cair 0,13%, para 10.778,80 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1739 dólares, contra 1,1741 dólares na segunda-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 41,55 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,44 dólares na segunda-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.