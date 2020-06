Bolsas europeias em alta, apesar de surtos de covid-19 na China

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, apesar de receosas com os novos surtos de covid-19 na China, designadamente em Pequim.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 2,30% para 365,63 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,80%, 1,06% e 0,52%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 0,11% e 0,74%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, subia 0,66% para 4.461,89 pontos.

Devido ao novo surto de covid-19 no principal mercado de Pequim, as autoridades chinesas subiram o nível de alerta sanitário e suspenderam os voos entre províncias e as viagens transfronteiriças e todas as aulas presenciais na cidade.

Os investidores também estão preocupados com os novos focos de risco geopolítico (Coreia do Norte e do Sul ou o surto de violência na fronteira entre a China e a Índia).

Num dia em que serão conhecidos dados dos preços de maio e em que os investidores estarão de novo pendentes das palavras do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, os novos encerramentos na China também estão a gerar receios sobre a evolução da procura de petróleo.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 2,04% para 26.289,98 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 1,75% para 9.895,87 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1283 dólares, contra 1,1268 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu com tendência negativa, mas a cotar-se a 40,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 40,96 dólares na terça-feira.