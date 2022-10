Bolsas europeias em alta, com euro acima da paridade e à espera do BCE

© AFP

As principais bolsas europeias estavam esta quarta-feira em alta, com o euro a ser negociado acima da paridade face ao dólar pela primeira vez desde 20 de setembro e pendentes da reunião de quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE).

Às 09:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,30% para 408,83 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,11%, 0,26% e 0,67%, enquanto a de Milão se valorizava 0,03%.

Madrid era a exceção, já que caía 0,16%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 09:30, o principal índice, o PSI, estava a avançar 0,27% para 5.666,94 pontos.

O euro estava hoje a ser negociado acima da paridade face ao dólar pela primeira vez desde 20 de setembro, depois da publicação na terça-feira de indicadores que colocaram uma pressão descendente sobre o dólar.

Os mercados aguardam a reunião do BCE, onde esperam que o Conselho decida aumentar as suas taxas de juro em 75 pontos base (estão agora em 1,25%) para conter a inflação de quase 10% na zona euro.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,07% para 31.836,74 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,25% para 11.199,12 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, pela primeira vez acima da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0016 dólares, contra 0,9954 dólares na terça-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,10 dólares, contra 93,52 dólares na terça-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).