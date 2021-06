Bolsas europeias em alta com investidores à espera da reunião da Fed

© VEGA ALONSO/EPA

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira em alta, com os investidores e aguardarem os dados atualizados relativos à indústria na zona euro e pela reunião de política monetária da reserva federal norte-americana (Fed).

Cerca das 8:45 em Lisboa, o Eurostoxx 600 avançava 0,32% para 459,01 pontos.

As bolsas de Madrid, Londres, Frankfurt e Paris subiam 0,74%, 0,40%, 0,41 e 0,49%, bem como a de Milão que valorizava-se 0,25%.

Depois de abrir em alta, a bolsa em Lisboa mantinha a tendência, também positiva, e, cerca das 8:45, o principal índice, o PSI20, avançava 0,84% para 5.189,60 pontos.

Os principais reguladores financeiros dos EUA anunciaram na sexta-feira a intenção de reformar os mercados monetários que necessitaram da ajuda do banco central e do Departamento do Tesouro na primavera de 2020, durante a crise sanitária.

Membros do Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira discutiram as mudanças destinadas aos designados mercados de financiamento de curto prazo, que incluem fundos do mercado monetário que gerem biliões (milhões de milhões) de dólares.

Este Conselho, dirigido pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que a crise de 2020 suscitou "intervenções políticas extremas" da Fed e do Tesouro para estabilizar os mercados.

O presidente da Fed, Jerome Powell, que também integra o grupo, disse que a crise de 2020 impulsionou uma procura de liquidez, que levou o banco central a agir para acalmar o mercado.

Depois de a Fed ter criado o Instrumento de Liquidez para os Fundos do Mercado Monetário, dotado de 10 mil milhões de dólares, para apoiar o Departamento do Tesouro, adiantou Powell, "a perturbação diminuiu, as condições de financiamento de curto prazo melhoraram e o acesso ao crédito aumentou".

O Conselho recebeu declarações à porta fechada da agência de regulação do mercado de capitais (SEC, na sigla em Inglês), com os comentários que esta recebeu sobre as reformas que são necessárias para tornar os mercados monetários de curto prazo mais resilientes em tempos de crise financeira.

O euro abriu estável nos 1,210 dólares e o preço do crude Brent avança 1% para os 73,46 dólares.