Bolsas europeias em alta, com Wall Street fechada

Wall Street estará fechada devido ao feriado nacional do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos. © Michael M. Santiago/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Fevereiro, 2023 • 09:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em alta no início de uma sessão na qual não vão contar com Wall Street, que estará fechada devido ao feriado nacional do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos.

Às 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,22% para 465,33 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,11%, 0,07% e 0,10%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,20% e 0,25%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, avançava 0,13% para 6.030,57 pontos.

Além de Wall Street fechada, na agenda de hoje, de escassas referências macroeconómicas, apenas se destaca o dado preliminar da confiança do consumidor da zona euro.

Na sexta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a subir 0,39% para 33.826,69 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,58% para 11.787,27 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0697 dólares, contra 1,0695 dólares na sexta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2023 abriu também a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 83,91 dólares, contra 83,00 dólares na sexta-feira.