Bolsas europeias em alta depois de Fed subir taxas de juro em meio ponto percentual

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em baixa, depois da Reserva Federal dos EUA (Fed) ter subido as taxas de juro em meio ponto percentual, o maior aumento em mais de duas décadas, para combater a elevada inflação.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 1,28% para 447,03 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 110,28 dólares por barril, enquanto o euro se cotava a 1,0597 dólares.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,37%, 1,92% e 1,97%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,56% e 1,81%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI, a subir 0,66% para 5.870,44 pontos.

Como antecipado pelos analistas, a Fed decidiu por unanimidade na quarta-feira uma subida de meio ponto percentual das taxas de juro para combater as pressões inflacionistas, o maior aumento em mais de duas décadas e apesar da contração do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre.

Hoje é a vez do Banco de Inglaterra, que na reunião de política monetária também deverá subir as taxas de juro, depois de na terça-feira o Banco da Austrália ter subido as taxas de juro para 0,35%, a primeira subida desde 2010, com o objetivo de normalizar as condições monetárias depois da covid-19 e combater a inflação.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 2,81% para 34.061,06 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,19% para 12.964,86 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0600 dólares, contra 1,0549 dólares na terça-feira e o mínimo desde junho de 2017, de 1,0509 dólares, verificado em 2 de maio.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 110,53 dólares, contra 110,14 dólares na quarta-feira.