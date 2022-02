Bolsas europeias em alta, impulsionadas por subidas de Wall Street

© Spencer Platt/AFP

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira em alta, impulsionadas pelas fores subidas registadas em Wall Street na segunda-feira, cuja sessão foi a melhor do ano.

Cerca das 8:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 1,15%, para 474,25 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,89%, 1,18% e 1,16%, bem como as Madrid e Milão, que se valorizavam 0,71% e 1,16%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI20, a subir 0,56%, para 5.595,28 pontos.

Apesar das subidas das últimas duas sessões, Wall Street terminou janeiro como o pior mês em quase dois anos, afetada pela política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), a elevada inflação, a variante Ómicron e o conflito entre Moscovo e Kiev.

O conflito entre Moscovo e Kiev continua a preocupar os investidores que hoje também estarão pendentes da publicação de vários indicadores macroeconómicos como os PMI da indústria transformadora na Europa e nos EUA e o desemprego na zona euro.

No mercado de matérias-primas, o preço do petróleo do barril de petróleo Brent, que na véspera subiu para novos máximos, acima de 91 dólares, estava hoje a baixar quase 2%, até 89,47 dólares.

A Bolsa de Nova Iorque terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 1,17%, para 35.131,86 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,41%, para 14.239,88 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1254 dólares, contra 1,1219 dólares na segunda-feira, o mínimo desde junho 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,39 dólares, um novo máximo de sete anos, contra 89,26 dólares na segunda-feira.