Bolsas europeias em alta já à espera da inflação de agosto nos EUA

As principais bolsas europeias estavam, nesta segunda-feira, em alta, a seguir a tendência em Wall Street na sexta-feira, mas já à espera da taxa de inflação de agosto nos EUA.

Às 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,54%, para 422,61 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,95%, 0,89% e 1,22%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,90% e 1,31%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, às 09:05, com o principal índice, o PSI, a subir 1,23%, para 6.059,53 pontos.

Esta semana, o dado mais relevante será a taxa de inflação de agosto nos Estados Unidos da América (EUA), que será divulgada na terça-feira e indicará se as subidas das taxas de juro efetuadas pela Reserva Federal dos EUA (Fed) este ano estão a arrefecer a economia.

Hoje os investidores também vão estar focados nos dados económicos do Reino Unido, cujo Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,2% em julho, depois de uma contração de 0,6% em junho, de acordo com dados divulgados hoje pela Office for National Statistics (ONS).

Num comunicado, a agência oficial indicou que o setor dos serviços foi o principal motor desta recuperação, uma vez que apenas esta indústria cresceu 0,4% naquele mês, em comparação com o recuo de 0,5% registado em junho face a maio.

Hoje também será divulgada a Produção Industrial do Reino Unido e de Itália.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,19%, para 32.151,71 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,11%, para 12.112,31 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0186 dólares, contra 1,0142 na sexta-feira, depois de ter terminado em 06 de setembro abaixo da paridade, a 0,9909 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,42 dólares, contra 92,84 dólares na sexta-feira, depois de ter descido até ao mínimo de 88,00 dólares em 07 de setembro.