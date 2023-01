Bolsas europeias em alta, já pendentes da taxa de inflação dos EUA em dezembro

A Bolsa de Wall Street fechou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,56%. © Unsplash

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira de manhã em alta, numa sessão durante a qual não haverá referências macroeconómicas relevantes e o mercado já está pendente da publicação na quinta-feira da taxa de inflação dos EUA em dezembro.

Às 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,08% para 446,07 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,26%, 0,27% e 0,22%, enquanto Madrid e Milão desciam 0,04% e 0,11%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, baixava 0,14% para 5.944,04 pontos.

As bolsas europeias estavam hoje em alta, já à espera da publicação do indicador macroeconómico mais importante da semana, a inflação nos EUA, que segundo analistas da Link Securities, pode ser "determinante no comportamento dos mercados de obrigações e de ações no curto prazo".

O valor do indicador também vai determinar a atuação da Reserva Federal dos EUA (Fed), cujo presidente, Jerome Powell, recusou na terça-feira fazer comentários sobre a política monetária, mas defendeu a independência da instituição e a sua determinação em reduzir a inflação, inclusivamente, se as subidas das taxas de juro restringirem o crescimento económico.

Já na segunda-feira, alguns membros da Fed que sublinharam que as taxas de juro podem subir para níveis acima de 5% e permanecer altas durante um longo período.

Os membros da Fed que fizeram estas declarações foram a presidente da Fed de São Francisco, Mary Daly, e o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,56% para 33.704,10 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,01% para 10.742,63 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0745 dólares, contra 1,0734 dólares na terça-feira, 1,0750 dólares na segunda-feira, um máximo desde junho, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 79,90 dólares, contra 80,10 dólares na terça-feira.