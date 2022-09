Bolsas europeias em alta ligeira à espera da inflação de agosto nos EUA

Bolsa de Frankfurt, Alemanha © Daniel ROLAND/AFP

As principais bolsas europeias estavam, nesta terça-feira, em alta ligeira, à espera da taxa de inflação de agosto nos Estados Unidos da América (EUA).

Às 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,28%, para 428,93 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,06%, 0,35% e 0,19%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,16% e 0,03%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, às 08:45, com o principal índice, o PSI, a cair 0,02%, para 6.079,73 pontos.

Esta semana, o dado mais relevante será a taxa de inflação de agosto nos EUA, que será divulgada hoje e indicará se as subidas das taxas de juro efetuadas pela Reserva Federal norte-americana (Fed) este ano estão a arrefecer a economia.

Os analistas esperam que os preços se tenham moderado em agosto face a julho, quando se situou em 8,5%, contra 9,1% em junho, e mesmo assim continuam a antecipar que a Fed vai subir de novo as taxas de juro em setembro em 75 pontos base.

Em Espanha, a inflação disparou em agosto para 10,5%, mais uma décima do que a estimativa do Instituto Nacional de Estatística espanhol divulgada em 30 de agosto, mas menos três décimas do que o valor registado em julho (10,8%).

Além do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, os investidores aguardam hoje os dados da inflação na Alemanha e o inquérito das expectativas na zona euro.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,71%, para 32.381,34 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,27%, para 12.266,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0135 dólares, contra 1,0144 na segunda-feira, depois de ter terminado em 06 de setembro abaixo da paridade, a 0,9909 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,21 dólares, contra 94,00 dólares na segunda-feira, depois de ter descido até ao mínimo de 88,00 dólares em 07 de setembro.