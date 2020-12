Bolsas europeias em alta, muito pendentes das negociações do Brexit

© EPA

As principais bolsas europeias abriram esta quarta-feira em alta, muito pendentes das negociações do Brexit, que hoje juntarão em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico.

Cerca das 9:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 valorizava-se 0,56% para 395,83 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,60%, 0,58% e 0,95%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que registavam ganhos de 0,61% e 0,68%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, valorizava-se 0,37% para 4.776,60 pontos.

Os investidores estão pendentes da reunião em Bruxelas entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, para tentar alcançar um acordo sobre as relações comerciais depois da concretização do Brexit.

Operadores citados pela Efe acreditam que continua a existir vontade política para chegar a um acordo e valorizam o facto de Boris Johnson ter anunciado que retirará as cláusulas da lei de mercado interno que eram contrárias à lei internacional do acordo de saída entre a UE e o Reino Unido.

Entretanto, as vacinas contra a covid-19 são outro estímulo para as bolsas, bem como as informações sobre os avanços para um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos.

A Administração norte-americana fez uma oferta de assistência para paliar o impacto da crise provocada pela pandemia no valor de 916.000 milhões de dólares.

Os investidores também continuam atentos aos desenvolvimentos da aprovação do processo do fundo de recuperação europeu, numa altura em que Bruxelas mantém a pressão sobre a Polónia e a Hungria para levantarem o veto ao orçamento comunitário para o período 2021-2027, e à espera da reunião do Banco Central Europeu (BCE) da próxima quinta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,35% para 30.173,88 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 30.218,26 pontos, registado em 04 de dezembro.

No mesmo sentido, o Nasdaq terminou a valorizar-se 0,5% para 12.582,77 pontos, novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2133 dólares, contra 1,2115 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2146 dólares, em 03 de dezembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu também com tendência positiva no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 49,07 dólares, contra 48,84 dólares na terça-feira e o atual máximo desde 16 de março, de 49,25 dólares, em 4 de dezembro.