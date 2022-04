Bolsas europeias em alta, pendentes da confirmação da inflação na Europa

© Altea Tejido/EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em alta, pendentes da confirmação da inflação na Europa e com os juros das dívidas soberanas a subirem a máximos devido às tensões inflacionistas e ao endurecimento das políticas monetárias dos bancos centrais.

Cerca das 8:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,02% para 460,20 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 108,86 dólares por barril e o euro subia para 1,0917 dólares.

As bolsas de Paris e Frankfurt avançavam 0,97% e 0,30%, bem como a de Madrid, que se valorizava 0,52%. Londres e Milão eram as exceções, já que desciam 0,18% e 0,19%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 8:40 o principal índice, o PSI, a subir 0,04% para 6.126,01 pontos.

Além da confirmação da taxa de inflação em março na Europa, os investidores vão estar atentos às declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no atual contexto de endurecimento da política monetária devido à elevada taxa de inflação.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,71% para 35.160,79 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,22% para 13.453,07 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0892 dólares, contra 1,0843 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 108,39 dólares, contra 106,80 dólares na quarta-feira.