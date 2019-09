Bolsas europeias em alta à espera da situação política nos Estados Unidos

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, pendentes da situação política nos Estados Unidos, onde hoje se conhecerá o dado revisto do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo e terceiro trimestres.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,36% para 388,97 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,43%, 0,68% e 0,30%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,02% e 0,31%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, valorizava-se 0,38% para 4.893,89 pontos.

Os investidores continuam preocupados com o início do “impeachment” ou investigação política contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por atraiçoar a segurança nacional ao conhecer-se que bloqueou ajudas à Ucrânia e que teria pressionado aquele país para investigar o ex vice-presidente Joe Biden e a sua família.

Apesar de tudo, a bolsa de Nova Iorque conseguiu recuperar e terminar na quarta-feira em alta, animada com as declarações de Trump sobre a China, segundo as quais, poderá ser alcançado um acordo comercial entre os dois países “mais cedo que o que se pensa”.

Neste sentido, Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, assinaram um acordo comercial de alcance limitado, mas que permite a Tóquio escapar por agora à ameaça de imposição de novas tarifas por Washington sobre automóveis de fabrico nipónico.

Os investidores também continuam pendentes dos desenvolvimentos políticos no Reino Unido, onde na quarta-feira o Parlamento recomeçou as sessões, depois de o Supremo Tribunal britânico, a instância máxima judicial, ter declarado “ilegal” a suspensão das câmaras decidida pelo primeiro-ministro, o conservador Boris Johnson, antes do ‘Brexit’.

Na quarta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,61% para 26.970,71 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 27.359,16 pontos, registado em 15 de julho.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 1,05% para 8.077,38 pontos, contra o atual máximo, de 8.330,21 pontos, registado em 26 de julho.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0945 dólares, contra 1,0943 dólares na quarta-feira, um mínimo dos últimos seis meses.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em alta, a cotar-se a 62,58 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 62,39 dólares na quarta-feira.