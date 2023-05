Bolsas europeias em alta, pendentes das decisões da Fed

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Maio, 2023 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira em alta, pendentes das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Às 8.50 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,50% para 463,42 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,56%, 0,55% e 0,57%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam-se 0,36% e 1,18%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:50 o principal índice, o PSI, avançava 0,39% para 6.148,33 pontos.

As bolsas europeias estavam hoje de manhã a tentar recuperar as perdas de terça-feira, afetadas pela tendência negativa de Wall Street, e depois de se saber que a inflação na zona euro subiu em abril, pendentes das decisões dos bancos centrais, colocando em segundo plano os resultados das empresas.

Nos Estados Unidos, Wall Street recuou mais de 1%, devido à continuação das preocupações em relação ao setor financeiro, apesar da venda do First Republic Bank ao JPMorgan Chase.

Os bancos regionais norte-americanos continuam no centro das atenções, tendo caído fortemente na terça-feira, o PacWest 28%, o Metropolitan Bank 20% e o Western Alliance 15%.

Neste contexto, a Fed vai anunciar hoje as suas decisões de política monetária, e o consenso de mercado espera uma subida de 25 pontos base, bem como uma pausa depois.

Depois da Fed, cujas decisões serão conhecidas com o mercado europeu já fechado, amanhã será a vez do Banco Central Europeu (BCE) e, no caso do BCE, os especialistas esperam um novo aumento de 50 pontos base.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a baixar 1,08% para 33.684,53 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se também 1,08% para 12.080,51 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1039 dólares, contra 1,0100 dólares na terça-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 75,21 dólares, contra 75,32 na terça-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.