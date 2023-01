Bolsas europeias em alta pendentes dos resultados empresariais nos EUA

A bolsa de Madrid valorizava 0,58%. © Vega Alonso del Val/EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira de manhã em alta, à espera do arranque da apresentação de resultados empresariais nos Estados Unidos e animadas com queda da inflação homóloga norte-americana para 6,5% em dezembro.

Às 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,37% para 451,90 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,61%, 0,51% e 0,04%, enquanto Madrid e Milão se valorizavam 0,58% e 0,22%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:00 o principal índice, o PSI, avançava 0,53% para 6.073,61 pontos, um máximo desde outubro.

Hoje, antes da abertura do mercado norte-americano serão conhecidos os resultados de quatro dos principais bancos do país, designadamente JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo.

Na sequência da descida da inflação homóloga nos EUA para 6,5% em dezembro, anunciada na quinta-feira, os investidores esperam agora que a Reserva Federal dos EUA (Fed) suavize a sua agressiva subida das taxas de juros.

Na Europa serão publicados além da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha e do Reino Unido, a produção industrial da zona euro.

Na quarta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,64% para 34.189,97 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se também 0,64% para 11.001,11 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0850 dólares, um máximo desde abril de 2022, contra 1,0849 dólares na quinta-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 83,93 dólares, contra 84,03 dólares na quarta-feira.