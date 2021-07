Bolsas europeias em baixa à espera da OPEP+

© EPA/VEGA ALONSO

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2021 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram em baixa, à espera que a OPEP+ retome as negociações iniciadas na quinta-feira sobre um aumento gradual da produção de petróleo a partir de agosto.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,20% para 455,90 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt recuavam 0,49% e 0,48%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,34% e 0,29%.

Londres era a exceção, já que subia 0,01%.

Depois de abrir em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e, cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, recuava 0,31% para 5.130,91 pontos.

A referência chave de hoje para os mercados é a reunião da OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e 10 aliados liderados pela Rússia) sobre um novo aumento da produção a partir de agosto, tendo como pano de fundo a recuperação económica e a subida dos preços do 'ouro negro'.

A reunião iniciada na quinta-feira foi prolongada para hoje devido à falta de consenso entre o grupo dos 23 países.

Se o crescimento da procura tinha motivado os últimos aumentos da produção, agora é também o nível de preços que deve orientar a decisão do clube de produtores, cuja estratégia iniciada em abril de 2020 em resposta à pandemia de covid-19 permitiu travar a queda dos preços, com milhões de barris retirados do mercado.

Os 13 membros da OPEP e os seus dez aliados, através do acordo OPEP+, decidiram na altura cortar a produção de petróleo para corrigir os preços que tinham mergulhado no abismo devido à quebra na procura.

Os investidores também continuam cautelosos com o aumento da variante Delta do novo coronavírus, que para a travar já provocou a imposição de novos confinamentos em alguns países.

Analistas citados pela Efe referem que os investidores vão manter-se atentos ao ritmo de vacinação e à expansão de novas variantes do novo coronavírus.

Uma melhoria notável do emprego nos EUA em junho, acima da esperada, fez com que Wall Street, que vai estar fechada hoje devido ao feriado de 4 de julho do Dia da Independência, terminasse a sessão na sexta-feira em máximos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,44% para 34.786,35 pontos, novo máximo de sempre desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,81% para 14.639,33 pontos, também novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1858 dólares, contra 1,1865 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 76,40 dólares, um máximo desde pelo menos o início de 2018, contra 76,17 dólares na sexta-feira.