Bolsas europeias em baixa, à espera das decisões da Fed

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos

As principais bolsas europeias abriram esta quarta-feira em baixa, pendentes das decisões da Reserva Federal dos EUA (Fed), que hoje se reúne e vai atualizar as previsões de crescimento económico e da inflação.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,19%, para 426,07 pontos.

As bolsas de Londres e Paris recuavam 0,29% e 0,06%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,34% e 0,02%, respetivamente.

Frankfurt era a exceção, já que subia 0,06%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, descia 0,58%, para 4.807,04 pontos.

Depois dos dados positivos da confiança dos investidores na Alemanha e das declarações na Europa de que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 são superiores aos riscos, os investidores esperam que hoje a Agência Europeia do Medicamento (EMA) também assuma uma posição.

Na segunda-feira, além de Portugal, Alemanha, Espanha, França e Itália juntaram-se à suspensão cautelar da administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 devido aos efeitos secundários da mesma.

Mas os mercados estão cautelosos à espera de que a Fed publique as decisões sobre política monetária devido aos receios gerados pela subida dos juros da dívida soberana dos EUA, num contexto de expectativas de um aumento da inflação.

Os juros da dívida soberana dos EUA a 10 anos estavam hoje a subir ligeiramente para 1,63% à espera da reunião de política monetária da Fed, que se realiza hoje e termina na quinta-feira.

Os analistas esperam que a Fed melhore as perspetivas económicas dos EUA e mostre flexibilidade para enfrentar a rápida subida dos juros da dívida.

Hoje, os investidores também esperam a publicação da taxa de inflação da zona euro, as perspetivas do conselho de assessores do Governo alemão e o relatório anual sobre o mercado petrolífero da Agência Internacional de Energia (AIE).

Na semana passada, o conselho de governadores do BCE acordou aumentar "significativamente" o ritmo de compra de ativos, apesar de ter mantido o montante global do programa em 1,85 biliões de euros.

O BCE realizará as compras "com flexibilidade" e "de acordo com as condições do mercado" para "evitar um endurecimento das condições de financiamento".

Esta semana também se realizam as reuniões de política monetária do Banco de Inglaterra, na quinta-feira, e do Banco do Japão, na sexta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na terça-feira, com o Dow Jones a recuar 0,39% para 32.825,95 ponto, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, 32.953,46 pontos, em 15 de março.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,09%, para 13.471,57 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1891 dólares, contra 1,1903 dólares na terça-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 68,64 dólares, contra 68,39 dólares na terça-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.