Bolsas europeias em baixa, à espera das decisões do BCE e do Banco de Inglaterra

© ERIC PIERMONT/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Fevereiro, 2022 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em baixa, à espera das decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE).

Cerca das 8:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,34%, para 475,35 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt baixavam 0,03% e 0,23%, bem como as Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,44% e 0,31%, respetivamente.

Londres era a exceção, já que subia 0,11%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI20, a cair 0,07%, para 5.624,19 pontos.

Depois de se ter sabido na quarta-feira que a inflação homóloga da zona euro subiu para 5,1% em janeiro, os investidores aguardam hoje as decisões de política monetária do BCE e do BoE.

Os analistas não esperam mudanças na política monetária do BCE, mas sim que o BoE anuncie uma subida das taxas de juro.

Entretanto, os juros da dívida pública de vários países da zona euro dispararam hoje para máximos desde o verão de 2020.

O conflito entre Moscovo e Kiev continua a preocupar os investidores.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,63%, para 35.629,33 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,50%, para 14.417,55 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1298 dólares, contra 1,1311 dólares na quarta-feira, o mínimo desde junho 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro, e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,38 dólares, contra 89,47 dólares na quarta-feira.