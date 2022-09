Bolsas europeias em baixa à espera das decisões dos bancos centrais desta semana

Bolsas europeias à espera das decisões dos bancos centrais © Daniel ROLAND/AFP

As principais bolsas europeias estavam esta segunda-feira em baixa, com os investidores à espera que nesta semana se conheçam as decisões de política monetária de diferentes bancos centrais, sobretudo, da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Às 8.55 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,63% para 405,66 pontos.

Com Londres fechada devido ao feriado decretado pelo funeral da rainha Isabel II, que morreu em 08 de setembro, as bolsas de Paris e Frankfurt baixavam 1% e 0,69%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,47% e 1,13%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, às 08:55, com o principal índice, o PSI, a descer 0,73%, para 5.803,02 pontos.

A semana que hoje arranca vai estar marcada pelas reuniões de política monetária, da Fed e do Banco do Japão na quarta-feira e do Banco de Inglaterra na quinta-feira.

Em relação à reunião da Fed, os analistas antecipam uma subida de 75 pontos base das taxas de juro, mas não afastam que venha a ser um acréscimo de 100 pontos base.

Ao contrário da tendência de baixa das bolsas, os juros das dívidas soberanas continuam a sua escalada devido à antecipação de que os bancos centrais vão continuar a subir fortemente as taxas de juro diretoras, estando os dos EUA a 10 anos a subirem para 3,45% e os da Alemanha a avançarem para 1,74%.

A taxa de inflação homóloga nos EUA abrandou novamente em agosto, pelo segundo mês consecutivo, ao descer para 8,3%, menos duas décimas do que em julho, de acordo com dados publicados pelo Bureau of Labour Statistics (BLS).

No mercado das divisas, e ainda no rescaldo da divulgação da inflação de agosto nos EUA, o dólar voltou a subir face ao euro, que se cotava hoje de novo abaixo da paridade.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,45% para 30.822,42 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,90% para 11.448,40 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, abaixo da paridade, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9973 dólares, contra 1,0016 na sexta-feira, depois de ter terminado em 06 de setembro 0,9909 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 90,78 dólares, contra 91,35 dólares na sexta-feira, depois de ter descido até ao mínimo de 88,00 dólares em 07 de setembro.