Bolsas europeias em baixa, à espera das presidenciais nos EUA

Bolsa. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Novembro, 2020 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,60%, para 342,36 pontos.

As bolsas de Londres e Paris recuavam 0,02% e 0,27%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,29% e 0,30%. Frankfurt era a exceção, já que subia 0,31%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa invertia a tendência e, cerca das 08:40, o principal índice, o PSI20, descia 0,42%, para 3.928,52 pontos.

Os investidores continuam preocupados com o avanço da pandemia na Europa e nos Estados Unidos e nervosos com as eleições presidenciais norte-americanas.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,59%, para 26.501,60 pontos, contra 29.551,42 pontos a 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq terminou a desvalorizar-se 2,45%, para 10.911,59 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, a 2 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje também em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1634 dólares, contra 1,1637 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu também com tendência descendente, a cotar-se a 36,72 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 37,94 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.