Bolsas europeias em baixa, à espera de indicador dos EUA

A Bolsa de Nova Iorque terminou mista. © Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Março, 2023 • 09:28

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em baixa, numa sessão de transição, já à espera do indicador do emprego nos EUA, que será anunciado na sexta-feira.

Às 8:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 0,25% para 460,07 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,48%, 0,37% e 0,05%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,33% e 0,48%, respetivamente.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 8:55 o principal índice, o PSI, caía 0,44% para 6.029,60 pontos.

O presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, tentou na quarta-feira no Congresso suavizar a mensagem enviada na véspera ao Senado e insistiu que ainda não se decidiu quanto subirão as taxas de juro na próxima reunião de política monetária da Fed.

No Senado na terça-feira, o presidente do Fed disse que os últimos dados económicos tinham sido melhores do que o esperado e sugeriu que a restauração da estabilidade dos preços exigiria a manutenção de uma política monetária "restritiva" durante "algum tempo", algo que não foi bem recebido pelos mercados.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a cair 0,18% para 32.798,40 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,40% para 11.576,00 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0554 dólares, contra 1,0545 dólares na quarta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,50 dólares, contra 82,66 dólares na quarta-feira.