Bolsas europeias em baixa à espera do PIB dos EUA

Wall Street fechou a sessão afetada pelas dúvidas sobre o First Republic Bank. © Michael M. Santiago/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Abril, 2023 • 09:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em baixa, numa sessão marcada por uma nova "avalanche" de resultados, a situação dos bancos norte-americanos e dados macroeconómicos relevantes, como o da evolução do PIB dos EUA no primeiro trimestre.

Às 8:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,12% para 462,65 pontos.

As bolsas de Londres e Frankfurt desciam 0,07% e 0,28%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,59% e 0,31%.

Paris era a exceção, já que subia 0,28%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e às 8:45 o principal índice, o PSI, avançava 0,55% para 6.226,78 pontos.

Da Europa, os investidores aguardam a divulgação dos dados da confiança relativos a abril.

Wall Street terminou mista, afetada pelas dúvidas sobre o First Republic Bank, que se sobrepuseram ao desempenho positivo das empresas tecnológicas, mas os futuros dos principais indicadores norte-americanos apontam para uma abertura positiva na bolsa de Nova Iorque.

Hoje, as atenções do mercado vão continuar centradas nos problemas dos bancos norte-americanos, depois das novas quedas registadas pelo First Republic Bank, enquanto na frente macroeconómica o Governo dos EUA vai publicar os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2023, que mostrará a evolução da atividade económica num contexto marcado pelo endurecimento da política monetária, pelas elevadas taxas de inflação e pela instabilidade no setor bancário, na sequência da falência do SVB.

A próxima reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed) realiza-se em 02 e 03 de maio.

Segundo analistas citados pela Efe, na frente empresarial, nos EUA, a Amazon publica hoje os resultados, depois de na quarta-feira a Meta ter surpreendido positivamente nos resultados e no 'guidance' de receitas, que lhe permitiu subir mais de 12% no fecho das negociações do mercado.

No final da semana, serão publicadas as primeiras estimativas do IPC da Alemanha em abril, bem como a leitura preliminar do PIB do primeiro trimestre da zona euro.

Na quarta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,68% para 33.301,87 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,47% para 11.854,35 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1047 dólares, contra 1,1041 dólares na quarta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 7 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 78,11 dólares, contra 77,69 na quarta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.