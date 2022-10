Bolsas europeias em baixa a seguir tendência de Wall Street

Bolsa de Madrid, Espanha. © Vega Alonso del Val/EPA

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em baixa, a seguir a tendência do mercado de Wall Street numa sessão em que não haverá muitas referências macroeconómicas relevantes.

Às 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,34% para 396,24 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Milão baixavam 0,04%, 0,69% e 0,05%, enquanto as de Paris e Madrid se valorizavam 0,18% e 0,10%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa manteve a tendência e às 09:10, o principal índice, o PSI, estava a recuar 0,12% para 5.420,76 pontos.

As únicas referências relevantes são o índice de preços da produção na Alemanha e os pedidos iniciais de subsídios de desemprego semanais nos EUA.

O mercado de Wall Street terminou em baixa devido ao ressurgimento do receio de uma recessão induzida pela política monetária agressiva nos EUA.

No mercado da dívida soberana, os juros da dívida dos EUA a 10 anos mantinha-se em máximos de 14 anos, cerca de 4,15%, enquanto na Europa, os da Alemanha subiam para 2,44%.

No mercado de divisas, o euro cotava-se a 0,979 dólares e a libra a 1,121 dólares.

Na quarta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 0,33% para 30.423,81 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,85% para 10.680,51 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9785 dólares, contra 0,9766 dólares na quarta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 93,33 dólares, contra 92,41 dólares na quarta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).