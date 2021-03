Bolsas europeias em baixa, apesar do BCE ter anunciado aumento das compras de dívida

Corretores na Bolsa de Frankfurt, Alemanha. 25 de setembro 2017. (Foto: Frank Rumpenhorst / dpa / AFP) / Germany OUT © AFP

As principais bolsas europeias abriram esta sexta-feira em baixa, apesar de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado na quinta-feira que tensiona intensificar as compras de dívida para fazer frente à crise da pandemia.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,25%, para 423,11 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt desciam 0,11% e 0,40%, bem como a de Madrid, que se desvalorizavam 0,13%.

Londres e Milão eram as exceções, já que avançavam 0,06% e 0,14%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:40, o principal índice, o PSI20, descia 0,75%, para 4.836,84 pontos.

Além da intenção do BCE de intensificar as compras de dívida, os mercados terminaram em alta na quinta-feira na Europa e nos Estados Unidos, com o Dow Jones a fechar num novo máximo, também sustentado pela aprovação pelo Senado dos EUA do novo pacote de estímulos e pela estabilização do mercado das dívidas soberanas.

Mas os juros das dívidas soberanas voltaram a subir, depois de um curto período de estabilização e de forte subida nas últimas semanas, especialmente nos EUA, mas também na Europa.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a avançar 0,58% para 32.485,59 pontos, um novo máximo consecutivo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 2,52%, para 13.398,67 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1939 dólares, contra 1,1972 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,45 dólares, contra 69,63 dólares na quinta-feira, um novo máximo desde dezembro de 2018.