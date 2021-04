Bolsas europeias em baixa apesar dos novos máximos no mercado de Wall Street

© AFP

As principais bolsas europeias abriram, esta segunda-feira, em baixa, apesar do mercado de Wall Street ter terminado a semana com novos máximos, sustentada pelo otimismo face à recuperação económica dos EUA.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,32% para 435,84 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,55%, 0,14% e 0,08%, bem como as de Madrid e Milão que desvalorizavam-se 0,49% e 0,08%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a bolsa em Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, descia 0,68% para 4.982,94 pontos.

Na sexta-feira, o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, lançou uma nova mensagem otimista para a economia dos EUA, mas também alertou para os persistentes riscos que põe a pandemia.

Hoje, os investidores aguardam a publicação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido e do comércio a retalho na zona euro.

Esta semana serão divulgados uma bateria de dados macroeconómicos e na quarta-feira deverá começar a temporada de resultados empresariais nos Estados Unidos.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,89% para 33.800,60 pontos, novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,51% para 13.900,19 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos, em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1887 dólares, contra 1,1899 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 62,59 dólares, contra 62,95 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.