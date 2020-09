Bolsas europeias em baixa com medo de novos confinamentos na Europa

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira em baixa, com medo de novos confinamentos na Europa e à espera do anúncio de mais estímulos económicos nos Estados Unidos.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,21% para 363,47 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,86%, 1,76% e 1,67%, assim como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,48% e 1,18%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:40, o principal índice, o PSI20, caía 1,21% para 4.201,36 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a recuar 0,88% para 27.657,42 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a cair 1,07%, para 10.793,28 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1858 dólares, contra 1,1840 dólares na sexta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 42,69 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,15 dólares na sexta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.