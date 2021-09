Bolsas europeias em baixa, com olhos postos na Evergrande

© Frank Rumpenhorst/AFP

As principais bolsas europeias estavam esta sexta-feira a negociar em baixa, com os investidores de olhos postos no gigante chinês Evergrande e na sua possível falência.

Cerca das 8:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 baixava 0,64% para 464,48 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,31%, 0,80% e 0,78%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,26% e 0,42%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa e alinhada com os mercados europeus, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 8:55, o principal índice, o PSI20, a cair 0,33% para 5.439,60 pontos.

Os mercados europeus abriram hoje na última sessão da semana em baixa, perante a ausência de notícias sobre se a Evergrande pagou o cupão de um conjunto de obrigações emitidas em dólares cotadas na bolsa de Shenzhen com vencimento em 2025, que venceu na quinta-feira.

Na quinta-feira venceram-se os juros de um conjunto de obrigações emitidas em dólares cotadas na bolsa de Shenzhen com vencimento em 2025 que envolve o pagamento de cerca de 84 milhões de dólares.

No próximo dia 29 de setembro, a Evergrande terá de pagar juros de outro conjunto de obrigações emitidas também em dólares no valor de cerca de 47,5 milhões de dólares.

Depois de ter anunciado e concretizado na quinta-feira o pagamento dos juros de umas obrigações cotadas em iuanes através da Bolsa de Hong Kong, equivalente a um gasto de cerca de 36 milhões de dólares, hoje impunha-se a incerteza.

Entretanto, os investidores também estão pendentes de um relatório do instituto alemão Ifo sobre a economia alemã e da evolução dos juros da dívida, que estão hoje a subir na sequência das perspetivas da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) divulgadas na quarta-feira.

Na quarta-feira, a Fed assegurou que o início da retirada de estímulos monetários poderia começar na sua próxima reunião, prevista para 2 e 3 de novembro, através da redução do volume de compra mensal de obrigações, apesar de sublinhar que ocorreria de forma "gradual".

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,48% para 34.764,82 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 35.625,40 pontos, verificado em 16 de agosto.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 1,04% para 15.052,25 pontos, contra o atual máximo de 15.374,33 pontos registado em 7 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1734 dólares, contra 1,1744 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 77,42 dólares, contra 77,25 dólares na quinta-feira.