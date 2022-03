Bolsas europeias em baixa, com petróleo a subir 7% (Imagem de arquivo) © EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira em baixa, com o petróleo a disparar 7% face à véspera, para novos máximos desde 2014, devido ao agravamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Cerca das 09h15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,69% para 439,32 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 112 dólares por barril e o euro caía para 1,1070 dólares.

As bolsas de Paris e Frankfurt desciam 0,61% e 1,18%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,71% e 0,98%, respetivamente.

Londres era a exceção, já que subia 0,56%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 09:15 o principal índice, o PSI20, a cair 0,10% para 5.492,92 pontos.

Além do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, os investidores estão pendentes da comparência no Congresso do presidente da Reserva Federal dos EUA.

Entretanto, no mercado de matérias-primas e perante o medo de uma crise de fornecimento global, o petróleo Brent continuava a avançar, tendo hoje subido 7% para mais de 112 dólares por barril, um novo nível máximo desde 2014.

Hoje, a aliança de produtores de petróleo OPEP+, liderada pela Rússia e pela Arábia Saudita, reúne-se para fixar a respetiva oferta de petróleo.

A subida do preço do petróleo aumenta as pressões inflacionistas num dia em que será divulgada a taxa de inflação da zona euro, bem como o relatório do emprego da ADP nos EUA.

Os investidores vão estar muito pendentes da comparência do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, no Congresso que, segundo analistas citados pela Efe, provavelmente realizará uma aproximação "prudente" da subida das taxas de juro num contexto de inflação muito elevada mas também com riscos de baixa para o crescimento económico global devido ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na terça-feira, com o Dow Jones a recuar 1,76% para 33.294,95 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,59% para 13.532,46 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1093 dólares, contra 1,1109 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,50 dólares, contra 104,97 dólares na terça-feira.