Bolsas europeias em baixa devido ao possível corte de gás russo e a novos confinamentos na China

As principais bolsas europeias negociavam esta manhã em baixa, influenciada pelo risco crescente de um corte de fornecimento de gás russo à Europa e pelos receios de novos confinamentos na China devido ao avanço das novas variantes da covid-19.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,91% para 413,31 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,91%, 1,49% e 1,29%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,79% e 0,97%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:40 o principal índice, o PSI, a cair 0,10% para 5.989,27 pontos.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 0,15% para 31.338,15 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,12% para 11.635,31 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0133 dólares, um novo mínimo desde janeiro de 2002, contra 1,0185 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 105,31 dólares, contra 107,02 dólares na sexta-feira.