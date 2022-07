Bolsas europeias em baixa em início de semana repleta de referências macroeconómicas

© EPA/VEGA ALONSO

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em baixa, no início de uma semana repleta de referências macroeconómicas e empresarias, mas entre as quais se destaca a Reserva Federal dos EUA (Fed).

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,28% para 424,50 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,28%, 0,22% e 0,58%, enquanto a de Madrid subia 0,27% e a de Milão se mantinha.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI, a subir 0,35% para 5.957,22 pontos.

As bolsas europeias estavam maioritariamente com tendência negativa à espera das numerosas referências que serão conhecidas ao longo desta semana. Esta segunda-feira será publicado o índice do sentimento empresarial da Alemanha em julho, numa conjuntura marcada pela guerra na Ucrânia ou a preocupação com o fornecimento energético no país.

Durante os próximos cinco dias, destaca-se a reunião da Fed na quarta-feira, da qual pode resultar uma subida das taxas de juro de 75 pontos base, e a publicação da estimativa rápida da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre e a taxa de inflação 'flash' na Europa.

Nos EUA também será publicado o deflator do consumo privado subjacente, a medida preferida da Fed para indicar a inflação.

A semana vai estar igualmente marcada por resultados empresariais.

Nos EUA serão publicados os resultados de empresas como a Google, Apple, ou Amazon.

No outro lado do Atlântico, a bolsa de Wall Street terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a descer 0,43% para 31.899,29 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,87% para 11.834,11 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0203 dólares, contra 1,0213 na sexta-feira, depois de ter terminado em 14 de julho abaixo da paridade, a 0,9991 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 102,36 dólares, contra 103,20 dólares na saxta-feira.