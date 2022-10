Bolsas europeias em baixa já focadas na reunião da Fed

Bolsas europeias à espera da reunião do FED © Unsplash

As principais bolsas europeias estavam nesta segunda-feira em baixa, no início de uma semana marcada pela reunião da Reserva Federal ds EUA (Fed).

Os analistas antecipam da reunião da Fed na próxima quarta-feira uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base para 3,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2007.

Às 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,18% para 410,02 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,17%, 0,40% e 0,05%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,20% e 0,23%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:00, o principal índice, o PSI, estava a avançar 0,26% para 5.672,21 pontos.

Além da reunião de dois dias da Fed, que termina na quarta-feira, o Banco de Inglaterra reúne na quinta-feira e os mercados também antecipam uma subida das taxas de juro, atualmente em 2,25%, para travar a subida da taxa de inflação, atualmente em 10,1%.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas continuavam hoje a escalada, com os da Alemanha a 10 anos a avançarem para 2,14%.

A nível cambial, o euro mantinha-se abaixo da paridade face ao dólar.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 2,59% para 32.861,80 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,87% para 11.102,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9473 dólares, contra 0,9577 dólares na sexta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro terminou acima da paridade em 26 de outubro, a 1,0076 dólares, pela primeira vez desde 20 de setembro.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,73 dólares, contra 95,77 dólares na sexta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).