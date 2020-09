Bolsas europeias em baixa, pendentes a reunião do BCE

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes da reunião do Banco Central Europeu (BCE), na qual irá rever as previsões de crescimento e inflação e analisar a necessidade de aplicar mais estímulos monetários.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,26% para 368,70 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,48%, 0,27% e 0,03%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 0,28% e 0,18%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, descia 0,21% para 4.344,75 pontos.

Além da reunião do BCE, em que os debates se focarão nas medidas para travar a a deterioração da situação económica criada pela pandemia da covid-19, os investidores também estão pendentes dos dados do desemprego nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, com o Dow Jones a avançar 1,60% para 27.940,47 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a subir 2,71% para 11.141,56 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.