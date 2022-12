Bolsas europeias em baixa, pendentes das decisões da Fed

Bolsa de Madrid © EPA

As principais bolsas europeias negociavam em baixa, pendentes das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), que serão conhecidas na tarde desta quarta-feira.

Às 8.55 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,50% para 440,39 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,44%, 0,40% e 0,43%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,22% e 0,11%, respetivamente.

Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:55 o principal índice, o PSI, baixava 0,16% para 5.783,54 pontos.

As bolsas europeias e Wall Street terminaram em alta na terça-feira, animadas com a desaceleração da taxa de inflação homóloga dos EUA para 7,1% em novembro, menos seis décimas do que em outubro, indicador que pode influenciar a decisão de política monetária da Fed, que hoje termina a sua reunião de dois dias.

Tendo em conta a desaceleração da taxa de inflação nos EUA, analistas citados pela Efe antecipam uma possível política monetária menos agressiva, ou seja que o banco central norte-americano comece a aliviar as subidas das taxas de juro.

Hoje, quando os mercados fecharem na Europa, serão divulgadas as decisões do Comité Federal de Mercado Aberto da Fed, e o consenso do mercado espera uma subida das taxas de juro de 0,5 pontos percentuais, contra 0,75 pontos das últimas reuniões.

Esta semana, depois da Fed, também serão conhecidas as decisões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira.

No caso do BCE, que se reúne na quinta-feira, o mercado espera uma subida de 0,50 pontos percentuais, além de uma atualização das previsões de crescimento económico e da inflação na zona euro.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,30% para 34.108,64 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,01% para 11.256,81 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0630 dólares, um máximo desde junho, contra 1,0615 dólares na terça-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu estabilizado no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 80,68 dólares, o mesmo valor de terça-feira, contra 76,10 dólares na terça-feira e o mínimo deste ano, de 76,15 dólares, registado em 9 de dezembro.