Bolsas europeias em baixa, pendentes das decisões do BCE

As principais bolsas europeias negociavam nesta quinta-feira em baixa, depois de a Reserva Federal dos EUA (Fed) ter antecipado que as taxas de juro poderiam permanecer mais altas durante mais tempo e enquanto esperam as decisões do Banco Central Europei (BCE).

Às 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,15% para 437,39 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,71%, 1,04% e 1%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,01% e 0,75%, respetivamente.

Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:00 o principal índice, o PSI, baixava 0,20% para 5.775,94 pontos.

As bolsas europeias seguiam assim a tendência de Wall Street na quarta-feira, que terminou em baixa, depois de a Fed ter subido a taxa de referência em 0,5 pontos percentuais e anunciado mais aumentos no futuro.

Responsáveis da Fed sublinharam que esperam que as taxas de juro aumentem para cerca de 5,1% no final de 2023, contra estimativas anteriores que apontavam para um nível das taxas próximo de 4,6%.

Mesmo assim, a Fed assegurou que terá em conta os efeitos que esta política restritiva está a provocar na atividade económica na inflação para decidir o ritmo que terão as futuras subidas das taxas de juro.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afastou uma recessão, apesar de ter reduzido para meio ponto percentual a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023.

Os analistas tinham antecipado esta moderação da subida das taxas de juro da Fed, depois do anúncio na terça-feira da desaceleração da taxa de inflação homóloga dos EUA para 7,1% em novembro, menos seis décimas do que em outubro, indicador que pode ter influenciado a decisão de política monetária da Fed.

Depois da Fed, hoje é a vez do BCE e do Banco de Inglaterra (Bank of England, BoE).

No caso do BCE, o mercado espera uma subida de 0,50 pontos percentuais, além de uma atualização das previsões de crescimento económico e da inflação na zona euro.

O mercado também espera que o BCE anuncie uma redução do programa de compra de dívida.

Na quarta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a baixar 0,42% para 33.966,35 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,76% para 11.170,89 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0637 dólares, contra 1,0652 dólares na quarta-feira, um máximo desde junho, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2023 abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 82,06 dólares, contra 82,70 dólares na quarta-feira e o mínimo deste ano, de 76,10 dólares, registado em 13 de dezembro.