Bolsas europeias em baixa pendentes de agenda macroeconómica pesada

Wall Street terminou em alta na quinta-feira, depois de se ter sabido que o PIB dos EUA cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2023, embora menos do que o esperado.

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em baixa, à espera das primeiras estimativas de crescimento do PIB do primeiro trimestre de economias importantes europeias e da zona euro, bem como dos IPC preliminares de abril para a Alemanha, França e Espanha.

Às 9:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,08% para 464,42 pontos.

As bolsas de Londres e Paris desciam 0,12% e 0,22%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,51% e 0,38%.

Frankfurt era a exceção, já que subia 0,30%.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 9:00 o principal índice, o PSI, baixava 0,62% para 6.205,38 pontos.

Além da agenda macroeconómica na Europa, os investidores aguardam que nos EUA, sejam divulgados os rendimentos e despesas pessoais de março, variáveis que são sempre acompanhadas pela divulgação do índice de preços do consumo pessoal (PCE), que é a variável de preços mais seguida pela Reserva Federal dos EUA (Fed).

A próxima reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed) realiza-se em 02 e 03 de maio.

Wall Street terminou em alta na quinta-feira, depois de se ter sabido que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2023, menos do que o esperado.

Na quinta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,57% para 33.826,16 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,43% para 12.142,24 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0995 dólares, contra 1,1009 dólares na quinta-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 78,84 dólares, contra 78,37 na quinta-feira e 72,97 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.