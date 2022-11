Bolsas europeias em baixa perante aumento de tensões geopolíticas

© Unsplash

As principais bolsas europeias estavam esta quarta-feira em baixa, perante o aumento das tensões geopolíticas depois da queda de um míssil na Polónia na terça-feira.

Às 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a cair 0,42% para 432,62 pontos.

As bolsas de Frankfurt, Madrid e Milão desvalorizavam-se 0,35%, 0,44% e 0,12%, enquanto a de Paris subia 0,01%.

Além de Paris, Londres também avançava, designadamente 0,05%, apesar de se ter sabido que a inflação homóloga no Reino Unido subiu para 11,1% em outubro, o nível mais alto em 41 anos.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, às 08:55 o principal índice, o PSI, estava a recuar 0,32% para 5.799,84 pontos.

Apesar de Wall Street ter terminado na terça-feira com ganhos, animada por um dado positivo do índice de preços da produção nos EUA, que se suavizou mais do que o esperado em outubro, as bolsas europeias abriram hoje com tendência negativa perante a incerteza provocada pela explosão de um míssil na Polónia, na fronteira com a Ucrânia, que provocou a morte de duas pessoas.

Os ganhos de Wall Street também se apoiaram na expectativa de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) possa abrandar as subidas das taxas de juro.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse na noite de terça-feira que era "pouco provável" que o míssil tivesse sido disparado a partir da Rússia e adiantou que o G7 e a NATO apoiarão a investigação do Governo polaco sobre o incidente antes de "dar mais passos".

Quando questionado se o míssil tinha sido disparado a partir da Rússia, o Kremlin afirmou que "há muita informação que contradiz isso".

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,17% para 33.592,92 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,45% para 11.358,41 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0397 dólares, contra 1,0385 dólares na terça-feira, e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 93,64 dólares, contra 93,86 dólares na terça-feira e 81,34 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).