Bolsas europeias em baixa, preocupadas com as novas restrições

Bolsa de Lisboa. © PAULO SPRANGER/GLOBALIMAGENS

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Outubro, 2020 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram esta quinta-feira em baixa, preocupadas com as novas restrições adotadas na Europa devido ao avanço do novo coronavírus e à falta de acordo em relação ao novo pacote de estímulos nos Estados Unidos.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,82% para 363,88 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris recuavam 2%, 1,74% e 2,27%, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 1,71% e 2,06%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, recuava 1,28% para 4.245,21 pontos.

Wall Street terminou em baixa numa sessão marcada pelos resultados da grande banca dos Estados Unidos, o avanço do novo coronavírus e a ausência de progressos entre os legisladores republicanos e democratas para aprovar um novo pacote de estímulos.

Os investidores temem que as novas restrições de mobilidade em algumas zonas como na Alemanha, Paris ou outras cidades de França, ou Espanha atinja ainda mais a situação económica.

Mas hoje, os investidores vão estar pendentes das negociações sobre o 'Brexit' - hoje é a data limite fixada por Londres para s negociações com a União Europeia (UE) -, enquanto no plano macroeconómico, os encontros chave serão os pedidos iniciais semanais de desemprego nos Estados Unidos, os indicadores 'flash' da indústria transformadora e a apresentação de mais resultados como os do Morgan Stanley.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,58% para 28.514,00 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,80% para 11.768,73 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1742 dólares, contra 1,1751 dólares na quarta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente, mas a cotar-se a 43,15 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 43,32 dólares na quarta-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.