Bolsas europeias em baixa, preocupadas com novos contágios de Covid-19

As principais bolsas europeias abriram esta sexta-feira em baixa, preocupadas com o número crescente de novos casos de contágios de covid-19 nos Estados Unidos, que pode pôr em causa a recuperação económica.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,14% para 363,12 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,14%, 0,31% e 0,44%, respetivamente, bem como a de Madrid, que recuava 0,22%. A bolsa de Milão era a exceção, já que subia 0,16%.

Depois de ter aberto a cair, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, recuava 0,60% para 4.403,90 pontos.

Além do aumento de novos casos de contágio de covid-19, os investidores estão preocupados com as tensões comerciais, já que Washington tenciona anunciar pormenores adicionais sobre a imposição de taxas aduaneiras a França devido à taxa digital imposta por Paris a tecnológicas norte-americanas.

A bolsa de Wall Street fechou mista na quinta-feira, com o Dow Jones a descer 1,39% para 25.706,09 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

Em sentido inverso, também na quinta-feira, o Nasdaq fechou a avançar 0,53% para 10.547,75 pontos, novo máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1262 dólares, contra 1,1291 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu com tendência negativa, a cotar-se a 41,15 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 42,35 dólares na quinta-feira.