Bolsas europeias em baixa, pressionadas pelas perdas de Wall Street

As principais bolsas europeias negociavam esta quarta-feira em baixa, pressionadas pelas fortes baixas registadas em Wall Street, depois do Banco de Inglaterra e a Reserva Federal dos EUA (Fed) terem anunciado uma subida das taxas de juro.

Cerca das 9:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 caia 1,15% para 433,21 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 111,02 dólares por barril, enquanto o euro se cotava a 1,0522 dólares.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,78%, 1,08% e 1,12%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,13% e 0,72%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 9:00 o principal índice, o PSI, a baixar 0,67% para 5.750,79 pontos.

Como antecipado pelos analistas, o Banco de Inglaterra subiu na quinta-feira as taxas de juro de 0,75% para 1% no Reino Unido, depois da Fed ter decidido no mesmo sentido, por unanimidade, na quarta-feira uma subida de meio ponto percentual das taxas de juro para combater as pressões inflacionistas.

O aumento das taxas de juro nos EUA foi o maior aumento em mais de duas décadas e ocorreu apesar da contração do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre.

Na terça-feira foi a vez do Banco da Austrália, que subiu as taxas de juro para 0,35%, a primeira subida desde 2010, com o objetivo de normalizar as condições monetárias depois da covid-19 e combater a inflação.

Os analistas do Banco Singular citados pela Efe explicam que embora a decisão do Fed fosse esperada pelos mercados, "a elevada incerteza num contexto de inflação elevada e expectativas mais baixas de crescimento económico" fizeram com que os mercados bolsistas reagissem com uma correção significativa.

Nos EUA, a taxa de desemprego de abril será divulgada hoje.

Depois do afundamento de Wall Street na quinta-feira, os mercados asiáticos também foram arrastados: o Hang Seng de Hong Kong caiu 3,55% e Xangai caiu 2,32%.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas estão a abrandar a subida.

A bolsa de Nova Iorque terminou em forte baixa na quinta-feira, com o Dow Jones a cair 3,12% para 32.997,97 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 4,99% para 12.317,69 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0500 dólares, um mínimo desde fevereiro de 2017, contra 1,0511 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,70 dólares, contra 110,90 dólares na quinta-feira.