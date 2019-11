Bolsas europeias em baixa

As principais bolsas europeias estavam esta segunda-feira em baixa, exceto Paris, um dia depois das eleições em Espanha terem originado de novo um cenário parlamentar muito fragmentado.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,39% para 405,03 pontos.

As bolsas de Londres e Frankfurt desciam 0,48% e 0,11%, bem como as de Madrid e Milão, que recuavam 0,24% e 0,29%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:55 o principal índice, o PSI20, a desvalorizar-se 0,22% para 5.293,24 pontos.

O panorama político em Espanha ainda é mais incerto, já que as opções do Governo espanhol são mais complicadas, referem observadores citados pela Efe.

Apesar do PSOE (socialistas) se ter posicionado como a primeira força política de Espanha com 120 deputados (seguido do PP, com 88, e do VOX, com 12 deputados), não há um claro vencedor com a maioria absoluta necessária para formar Governo, adiantam os operadores.

O resultado está mais fragmentado que nas eleições anteriores e desenha um cenário mais complexo para alcançar acordos ou apoios que permitam formar um Governo estável, precisam os operadores.

Numa sessão com escassas referências macroeconómicas e de resultados empresariais, os mercados também estão atentos à falta de confirmação sobre os avanços das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 0,20% para 27.681,24 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,48% para 8.475,31 pontos, também um novo máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu hoje a subir no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1022 dólares, contra 1,1018 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro de 2020 também abriu hoje em alta, a cotar-se a 62,60 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 62,51 dólares na sexta-feira.