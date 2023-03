Bolsas europeias em forte baixa, arrastadas pela queda de todo o setor bancário

© EPA

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira em forte baixa, arrastadas por todo o setor bancário, que caiu na sequência do pânico de quinta-feira nos EUA, onde as dificuldades do Silicon Valley Bank provocaram perdas no setor financeiro.

Às 09:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 1,67% para 452,30 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,83%, 1,60% e 1,76%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,75% e 2,16%, respetivamente.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:30 o principal índice, o PSI, descia 0,78% para 6.009,30 pontos.

As bolsas europeias abriram hoje com fortes perdas num contexto de quedas generalizadas a nível mundial, depois de Wall Street ter despertado para receios sobre a situação no setor financeiro.

O banco americano Silicon Valley Bank afundou-se 60% depois de anunciar um grande aumento de capital, e a sua queda acentuada alastrou para outras instituições norte-americanas.

Além disso, a firma de moeda criptográfica Silvergate anunciou o seu encerramento e liquidação.

Os receios acerca destes bancos causaram a queda em Wall Street, que hoje também se concentrará na divulgação dos dados do desemprego em fevereiro, um indicador que a Reserva Federal dos EUA (Fed) monitoriza para decidir os passos da política monetária.

Na Ásia, as vendas também prevaleceram num dia em que o Banco do Japão decidiu manter a sua política de flexibilização, que inclui taxas de juro ultra-baixas e controlo dos rendimentos das obrigações a longo prazo.

Entretanto, hoje foram anunciados a taxa de inflação homóloga na Alemanha, que se manteve em 8,7% em fevereiro, e os analistas foram surpreendidos positivamente com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que cresceu 0,3% em janeiro, contra com um declínio de 0,5% em dezembro passado.

Na quinta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 1,66% para 32.254,86 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,05% para 11.338,36 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0576 dólares, contra 1,0577 dólares na quinta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu a cair no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 80,90 dólares, contra 81,59 dólares na quinta-feira.