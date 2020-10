Bolsas europeias em forte baixa, preocupadas com a pandemia e nervosas com eleições nos EUA

Corretores da bolsa de Wall Street em Nova Iorque. Fotografia: Reuters

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2020 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias abriram esta quarta-feira em forte baixa, preocupadas com o reforço de medidas para lidar com o avanço da pandemia em todo o mundo e nervosas com a aproximação das eleições presidenciais de 03 de novembro nos Estados Unidos.

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 2,31%, para 344,45 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris recuavam 2,19%, 3,63% e 3,07%, respetivamente, bem como a de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 2,69% e 3,18%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:40, o principal índice, o PSI20, descia 1,83%, para 3.904,46 pontos, um mínimo desde pelo menos abril.

Numa sessão de apresentação de mais resultados empresariais, os investidores na Europa estão cada vez mais cautelosos em relação a dúvidas sobre a recuperação económica devido ao reforço de medidas para lidar com o aumento de casos positivos de covid-19.

Nos Estados Unidos, os investidores estão cada vez menos esperançados que um acordo entre a Casa Branca e os democratas de um pacote de novos estímulos económicos para paliar os efeitos da crise provocada pela pandemia seja aprovado antes das presidenciais de 03 de novembro.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, com o Dow Jones a cair 0,80%, para 27.463,19 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado, em 1896.

Em sentido contrário, o Nasdaq terminou a valorizar-se 0,64%, para 11.431,35 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 12.056,33 pontos, em 02 de setembro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1757 dólares, contra 1,1825 dólares na terça-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1944 dólares, em 31 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência descendente, a cotar-se a 40,19 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 41,20 dólares na terça-feira e o máximo desde março, de 48,29 dólares, em 25 de agosto.