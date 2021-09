Bolsas europeias em queda com investidores preocupados com gigante imobiliário chinês

© VEGA ALONSO/EPA

As bolsas europeias seguiam esta segunda-feira em queda, com os investidores preocupados com a pressão provocada pela imobiliária chinesa Evergrande que por falta de liquidez enfrenta protestos de clientes e investidores, prevendo-se uma reestruturação da dívida da empresa.

O índice de referência, Eurostoxx 600, seguia em queda de 1,81% para 452,95 pontos, com os principais índices europeus a oscilarem entre as quedas de 2,27% de Paris, 2,24% de Milão, 2% de Madrid e 1,47% de Londres.

Em Lisboa, o PSI20 seguia em queda de 1,43% para 5.223,50 pontos.

A Evergrande uma das maiores imobiliárias chinesas alertou no mês passado sobre o risco de entrar em incumprimento, devido a uma crise de liquidez, acusando "reportagens negativas da imprensa" pela falta de confiança de potenciais compradores de imóveis da empresa.

Já na semana passada, a Evergrande sofreu dois cortes na classificação da sua dívida, pelas agências Fitch e Moody's, provocando receios de falência da empresa, cuja dívida ascende ao equivalente a quase 260 mil milhões de euros, um montante é superior ao PIB (Produto Interno Bruto) de Portugal.

Além das preocupações em torno da Evergrande, este início da semana será marcado por reuniões da Reserva Federal dos EUA (FED) e do Banco de Inglaterra.

O euro seguia a desvalorizar face ao dólar esta segunda-feira, com a moeda única europeia a cair 0,11% para 1,1712 dólares.

O Brent, o crude de referência na Europa, seguia em queda de 1,14%, para os 74,48 dólares.